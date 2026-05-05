Il progetto monzese contro violenze e disagio psicologico giovanile che coinvolge anche Paolo Ruffini

A Monza è stato avviato un progetto dedicato a contrastare le violenze sulle donne e il disagio psicologico tra i giovani. Tra le figure coinvolte c’è anche un attore noto per il suo impegno in iniziative sociali. L’intervento mira a sensibilizzare sul tema e a offrire supporto alle persone coinvolte. L’iniziativa si sviluppa attraverso diverse attività e incontri pubblici nel territorio locale.