Il progetto monzese contro violenze e disagio psicologico giovanile che coinvolge anche Paolo Ruffini
A Monza è stato avviato un progetto dedicato a contrastare le violenze sulle donne e il disagio psicologico tra i giovani. Tra le figure coinvolte c’è anche un attore noto per il suo impegno in iniziative sociali. L’intervento mira a sensibilizzare sul tema e a offrire supporto alle persone coinvolte. L’iniziativa si sviluppa attraverso diverse attività e incontri pubblici nel territorio locale.
Un progetto per accendere la luce sul problema delle violenze sulle donne e del disagio psicologico giovanile. È questo in sintesi True Love Impact, il progetto organizzato e promosso da Vero Volley che, dopo il debutto di ieri 4 maggio, ‘andrà in campo’ fino al 6 maggio all'Opiquad Arena di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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