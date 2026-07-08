Ci scrive un lettore, e già questo basterebbe a far tremare l’asfalto, se solo ce ne fosse abbastanza. La segnalazione riguarda la Setteponti, nel tratto che collega verso San Giustino Valdarno e salendo da Monte Lungo fino a Loro Ciuffenna. Secondo quanto raccontato, i lavori di asfaltatura sarebbero stati fatti “per metà”. Una scelta molto italiana, quasi poetica: sistemare un pezzo e lasciare l’altro lì, come promemoria per le generazioni future. Perché rifare tutta una strada quando si può trasformarla in un confronto didattico tra “prima” e “dopo”? Dalle foto inviate si vede una carreggiata che in alcuni punti presenta rattoppi, crepe,... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Setteponti asfaltata a rate: mezza strada nuova, mezza ancora in modalità “archeologia del bitume”

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