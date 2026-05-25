Elezioni comunali l’affluenza delle 23 Urne aperte ancora per mezza giornata

Notizia in breve

Alle 23, le urne sono ancora aperte in Toscana, dove le elezioni comunali si svolgono oggi, lunedì 25 maggio. Le votazioni sono iniziate alle 7 e continueranno fino alle 15, con una pausa di circa otto ore. La partecipazione degli elettori si sta svolgendo nel rispetto degli orari stabiliti, mentre le operazioni di scrutinio inizieranno al termine della chiusura delle urne.