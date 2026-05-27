Incidente a Ronciglione strada chiusa per due ore e mezza

Da viterbotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato a Ronciglione, lungo la strada provinciale 141 variante alla Sp1 Cimina, nota come viale 5 Giugno, poco prima delle 9 del 27 maggio. La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore e mezza per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Non sono state rese note le cause dell’incidente né eventuali feriti.

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Incidente stradale a Ronciglione. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 141 variante alla Sp1 Cimina, conosciuta anche come viale 5 Giugno, poco prima delle 9 del 27 maggio.Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate all'altezza del chilometro 2, nel tratto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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