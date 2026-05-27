Incidente a Ronciglione strada chiusa per due ore e mezza

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato a Ronciglione, lungo la strada provinciale 141 variante alla Sp1 Cimina, nota come viale 5 Giugno, poco prima delle 9 del 27 maggio. La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore e mezza per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Non sono state rese note le cause dell’incidente né eventuali feriti.