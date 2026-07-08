Servizio civile universale 2026 | requisiti compenso e scadenza del bando

È uscito il nuovo bando del servizio civile universale 2026, che mette a disposizione 947 posti per giovani volontari. I posti sono spalmati su 71 progetti dedicati all'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Non si tratta di un lavoro classico, ma di un percorso di servizio civile che dura dodici mesi e permette di avvicinarsi al mondo dell'assistenza alla persona. La domanda si presenta online e c'è una scadenza precisa da rispettare.Chi può candidarsi al bando 2026Il bando è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Si può presentare domanda se si è già compiuto il diciottesimo anno e non si sono superati i 28 anni e 364 giorni al momento dell'invio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Servizio Civile Universale 2026: Guida Completa per Presentare la Domanda Online su DOL con SPID

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