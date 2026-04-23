Bando del servizio civile universale dalla Campania oltre 36mila domande

Sono state presentate più di trentasecimila domande dai giovani della regione per il bando del servizio civile universale 2026. La cifra esatta si attesta a 36.153 richieste. La procedura di candidatura si è conclusa, coinvolgendo numerosi giovani che hanno deciso di partecipare al processo di selezione. I dati si riferiscono esclusivamente alla regione e riguardano il bando ordinario in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono 36.153 le domande presentate dai giovani della Campania al bando ordinario del Servizio civile universale 2026”. Lo dice l’assessora alle Politiche giovanili della Regione Campania, Fiorella Zabatta, commentando il report pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, relativo all’ultimo bando. “Il dato – dice l’assessora – conferma che la Campania è la prima regione in Italia per numero di candidature, in un contesto nazionale che ha registrato complessivamente 157.998 domande a fronte di 66.073 posti disponibili: considerando che le posizioni a bando per la nostra regione erano 11.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bando del servizio civile universale, dalla Campania oltre 36mila domande Notizie correlate Leggi anche: Servizio civile universale: bando 2026 da oltre 65mila posti, domande entro l’8 aprile ore 14 Leggi anche: Servizio civile universale, bando per quasi 66mila posti: domande entro l’8 aprile 2026. Requisiti e compenso Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bando Servizio Civile Universale 2026; Bando Servizio civile '26: prorogate le domande online fino al 16 aprile; Servizio civile universale 2026 con Istoreco PROROGA AL 16 APRILE; Servizio civile, bando prorogato al 16 aprile. Servizio civile, Amesci: bando 2026 da record, 9.850 domandeNapoli, 22 apr. (askanews) – Nel 2026 numeri da record per il bando per la selezione degli operatori volontari del Servizio civile universale. L’analisi dei dati relativi ai programmi e ai progetti pr ... askanews.it Prorogata la scadenza del bando del Servizio Civile UniversaleÈ stata prorogata alle 14 di giovedì 16 aprile la scadenza del bando per il Servizio Civile Universale, inizialmente fissata per l’8 aprile. Una decisione che offre più tempo a ragazze e ragazzi tra i ... gazzettadasti.it Canale 88 Empolese Valdelsa. . Empoli. Nuove aperture grazie al bando "Apri Empoli". #empoli #apriempoli - facebook.com facebook Acque termali: slitta il termine del bando x.com