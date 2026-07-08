servizio civile tutti i progetti

Fino alle 14 del 28 agosto è possibile presentare domanda per il nuovo bando del servizio civile universale. Il progetto prevede l’accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili. La scadenza si avvicina e le candidature devono essere inviate entro questa data. Non sono state specificate altre modalità di partecipazione o dettagli sui requisiti.

C’è tempo fino alle ore 14 del 28 agosto per candidarsi al nuovo bando del servizio civile universale dedicato all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. A livello nazionale sono disponibili 947 posti, distribuiti in 71 progetti della durata di dodici mesi. Anche la Toscana è coinvolta con 21 posti complessivi, suddivisi in quattro progetti: 9 a Pisa ("Servizio di accompagnamento 18 - Art. 40"), 8 a Massa-Carrara ("Servizio d’accompagnamento per la provincia di Massa Carrara XIII"), 3 a Lucca ("Mi accompagni, per favore") e 1 a Livorno ("Tandem in Amicizia 4"), tutti promossi dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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