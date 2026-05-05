In Toscana, quasi 2.400 giovani avranno la possibilità di partecipare a progetti di Servizio civile regionale. Sono circa 2.396 i candidati che saranno scelti per impegnarsi in 400 iniziative promosse dalla regione. La selezione riguarda residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, interessati a contribuire attraverso questo percorso di volontariato. L’obiettivo è coinvolgere giovani in attività di servizio e solidarietà sul territorio.

FIRENZE – Una opportunità importante per 2396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale. Il bando è aperto ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni, disoccupatie, inattivie, o studentessestudenti che potranno scegliere tra le tante esperienze proposte. L’offerta è molto articolata, con 399 progetti proposti in totale, che abbracciano i più vari ambiti e territori: dal sociale, alla cultura, fino ai servizi. La durata è di dodici mesi. Alle ragazze e ai ragazzi avviati al servizio civile regionale spetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo mensile per lo svolgimento del servizio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Quasi 2400 posti per 400 progetti con il Servizio Civile Regionale

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