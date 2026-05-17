Servizio civile Tanti progetti

In Toscana, sono stati annunciati 2.396 posti disponibili nel nuovo bando di servizio civile regionale promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì. Il bando offre opportunità per giovani interessati a partecipare a diversi progetti di servizio civile. La selezione riguarda un ampio numero di posizioni distribuite su tutto il territorio regionale. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono a chi desidera impegnarsi in attività di volontariato e solidarietà.

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Sono 2.396 i posti disponibili in Toscana per il nuovo bando di servizio civile regionale promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì. I ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti che saranno selezionati saranno inseriti in 399 progetti della durata di 12 mesi e riceveranno un assegno mensile da 507,30 euro. L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. In dettaglio, possono partecipare al bando giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, purché non occupati, disoccupati, inattivi oppure studenti. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno, accedendo con Spid, carta d’identità elettronica o carta sanitaria elettronica e allegando il curriculum. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile . Tanti progetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Servizio civile universale al Parco Mediceo di Pratolino: la Città metropolitana cerca 4 persone Sullo stesso argomento Servizio civile universale. Due progetti del ComuneAnche il Comune di Sarzana partecipa al bando nazionale che ha lo scopo di selezionare ben 65. Servizio civile Cesv, incontro per conoscere progetti e opportunitàL'appuntamento aperto agli aspiranti volontari per scoprire i quattro progetti, confrontarsi con i responsabili degli enti e seguire le presentazioni... Sono 330 i giovani candidati ai progetti di Servizio Civile Universale del Csv Basilicata, a fronte di 166 posti disponibili x.com Servizio civile . Tanti progettiSono 2.396 i posti disponibili in Toscana per il nuovo bando di servizio civile regionale promosso dalla Regione nell’ambito ... lanazione.it Colloquio servizio civile universale reddit Toscana, aperto il bando per il Servizio civile regionale: 2.396 posti su quasi 400 progettiUn'opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale. Il bando è aperto ed è ... 055firenze.it