Ron ha annullato un concerto previsto, annunciando che necessita di una terapia impegnativa per motivi di salute. La notizia interrompe la sua programmazione estiva di eventi pubblici, che avrebbe incluso diverse date di spettacoli. L’artista ha comunicato che il periodo sarà dedicato esclusivamente alle cure e al recupero, modificando così il suo calendario di impegni futuri. La decisione riguarda la sua disponibilità a riprendere le attività in modo sicuro e adeguato alle sue condizioni.

L’estate di uno dei più amati protagonisti della musica italiana cambia improvvisamente direzione. Quella che avrebbe dovuto essere una stagione di concerti e incontri con il pubblico si trasforma invece in un periodo dedicato esclusivamente alle cure e al recupero. Una decisione sofferta, ma inevitabile, maturata dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. L’annuncio è arrivato attraverso una nota diffusa dal suo entourage, che ha comunicato la cancellazione di tutti gli appuntamenti dal vivo previsti nei prossimi mesi. La prima data a essere cancellata è quella del 20 agosto al Chiostro di San Francesco di Tagliacozzo, in Abruzzo, ma il provvedimento riguarda l’intero tour estivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Serve una terapia impegnativa”. Ron annulla il concerto, l’annuncio sulla salute

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