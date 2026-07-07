Il cantante ha annullato il tour e si fermerà per sei mesi a causa di una riacutizzazione del virus. Dopo una pausa, ha deciso di tornare con un nuovo brano che affronta temi di assenze e scelte personali. La decisione di sospendere le attività si è resa necessaria per motivi di salute, e il nuovo singolo riflette un messaggio di speranza e resilienza. La cancellazione delle date è stata comunicata senza ulteriori dettagli sullo stato di salute.

“Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare”. Con queste parole cariche di entusiasmo, affidate ai propri canali digitali solo poche settimane fa, Ron celebrava il proprio ritorno sulla scena discografica dopo quattro anni di silenzio. Un ritorno che, tuttavia, subisce ora una brusca ed estesa battuta d’arresto. Attraverso una nota ufficiale diramata dal suo entourage, il cantautore lombardo — all’anagrafe Rosalino Cellamare — ha annunciato l’annullamento definitivo di tutte le date del suo tour estivo a causa del riacutizzarsi di un quadro clinico delicato, che lo costringerà a osservare un periodo di riposo assoluto di almeno sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il virus si è ripresentato, serve una terapia impegnativa”: Ron annulla il tour e si ferma per sei mesi

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