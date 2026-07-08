Ron deve annullare il tour | Serve una terapia impegnativa L’annuncio sul virus che si è ripresentato

Ron ha annunciato l’annullamento di tutti i concerti previsti per l’estate, citando come motivo la necessità di una terapia impegnativa a causa di un virus che si è ripresentato. La decisione è stata comunicata tramite il suo entourage e riguarda tutte le date programmate nei prossimi mesi.

Niente concerti per Ron, almeno per quest’estate. Il cantautore, all’anagrafe Rosalino Cellamare, ha comunicato tramite il proprio entourage lo stop a tutte le date in programma nei prossimi mesi. Il motivo lo spiega una nota ufficiale diffusa dallo staff, riportata da Il Messaggero: «Il concerto di Ron, previsto il 20 agosto presso il Chiostro di San Francesco, non si terrà per consentire all’Artista di riprendersi da un generale stato di debolezza fisica causato da una fastidiosa infezione virale contratta lo scorso anno e che, pur essendosi temporaneamente risolta, non è stata completamente debellata». Il comunicato prosegue spiegando che «negli ultimi mesi il virus si è ripresentato, rendendo necessaria a questo punto una terapia più intensa e impegnativa». 🔗 Leggi su Open.online

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