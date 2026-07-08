Un uomo è stato morso alla caviglia da un serpente mentre camminava lungo la viale Alessandro Magno a Casal Palocco. Il serpente è sbucato dalla vegetazione e ha attaccato il pedone, che ha riportato una ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno curato l’uomo e portato via l’animale. La zona è stata messa in sicurezza.

Momenti di tensione a Casal Palocco, dove un uomo è stato morso alla caviglia da un serpente mentre passeggiava lungo la pista ciclabile di viale Alessandro Magno. L’episodio, avvenuto nella mattinata di martedì 7 luglio, si è concluso senza gravi conseguenze, ma ha riacceso l’attenzione sulla presenza di ofidi nelle aree verdi del quartiere. Erano circa le 10 quando Massimo stava camminando nei pressi del ponticello sul canale, all’altezza dell’Isola 5. Secondo il racconto della sorella, l’uomo si è trovato improvvisamente davanti un grosso serpente uscito dalla vegetazione che costeggia la pista ciclabile. “A un certo punto lo ha visto tra i piedi, ha iniziato a saltellare per la paura e poi ha avvertito un pizzico alla caviglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serpente sbuca dalla vegetazione e lo morde alla caviglia mentre passeggia lungo la pista ciclabile: il brutto imprevisto a Casal Palocco

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