Dietro le siepi di Casal Palocco scoperto lo spaccio a conduzione familiare

Nella zona di Casal Palocco sono stati scoperti diversi materiali legati allo spaccio di droga, tra cui sostanze stupefacenti, denaro e attrezzature per il confezionamento. Le indagini hanno portato all’identificazione di un’attività a conduzione familiare, con sequestri effettuati sia all’interno di un veicolo che in un’abitazione. La scoperta si inserisce in un’indagine in corso volta a contrastare il traffico di sostanze illegali nella zona.

La droga in macchina e anche in casa. Ma anche soldi e il materiale per confezionare la sostanza stupefacente. Una scoperta avvenuta a Casal Palocco, dove una famiglia è finita nei guai.Una storia che ha preso avvio lunedì 20 aprile alle 22:30. Nell'occasione, un romano di 22 anni, incensurato.🔗 Leggi su Romatoday.it

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