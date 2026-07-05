Serie C Union Brescia Pasini cala l’asso Pederzoli | Obiettivo chiaro | vogliamo la promozione

L'Union Brescia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Mauro Pederzoli come nuovo responsabile dell’area tecnica. La presentazione si è concentrata sul ruolo di Pederzoli e sui piani futuri della squadra, con un focus sulla volontà di ottenere la promozione in Serie B. La società, rappresentata dal presidente, ha sottolineato l’obiettivo chiaro di raggiungere la categoria superiore. La conferenza ha segnato il ritorno di Pederzoli in città.

La presentazione ufficiale di Mauro Pederzoli, nuovo responsabile dell’area tecnica dell’ Union Brescia, oltre che per dare il bentornato nella propria città all’apprezzato dirigente, si è trasformata nell’occasione per guardare ai progetti futuri della società del presidente Giuseppe Pasini. "Abbiamo deciso di puntare su Pederzoli perché la nostra è un’azienda calcistica e la sua esperienza ci aiuterà a crescere. Come ho già detto l’anno scorso, il nostro obiettivo è quello di andare in serie B senza passare attraverso i play off", ha spiegato il massimo dirigente biancazzurro. "Ci danno già per favoriti e questo rende tutto ancora più difficile, ma noi andiamo avanti per la nostra strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Union Brescia-Ascoli, Pasini: «Sono fiducioso, andiamo a giocarcela»

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