il nome leonessa brescia scelto attraverso un contest e un sondaggio commissionato a swg ora si lavora per allenatore e gm

Il nome Leonessa Brescia è stato selezionato tramite un contest e un sondaggio realizzato da Swg, coinvolgendo direttamente i tifosi locali. Ora si lavora per individuare l’allenatore e il direttore generale della squadra. La scelta del nome ha visto la partecipazione attiva della comunità sportiva e si sta procedendo con le decisioni relative alla composizione dello staff tecnico e dirigenziale.

Leonessa Brescia è stato scelto attraverso un contest che, come spiegato da Renato Mazzoncini, ad di A2A,«ha coinvolto direttamente i tifosi bresciani». Il titolo ha ottenuto il 74,8 % delle preferenze, superando in modo netto alternative come Basket Brescia e Pallacanestro Brescia. «Grazie a SWG - ha proseguito - abbiamo poi realizzato un sondaggio tra più persone, distribuite equamente sul territorio bresciano, che ha confermato la preferenza emersa dal contest». Non sono state mostrate, invece, le canotte da gioco, che saranno rivelate tra qualche giorno. Quanto al lato tecnico della squadra, è ancora tutto da costruire. «Proprio questa mattina (ieri, ndr) - ha raccontato Graziella Bragaglio - il cda ha dato mandato al comitato tecnico di selezionare i due profili più importanti da cui ripartire (il capo allenatore e il gm, ndr). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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