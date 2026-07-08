serie b la lega prepara un bando non esclusivo per una partita in chiaro di ogni giornata

La Lega Serie B sta predisponendo un bando non esclusivo per trasmettere in chiaro una partita di ogni giornata del campionato. La decisione riguarda la vendita dei diritti di trasmissione che non saranno assegnati in modo esclusivo, ma attraverso un'offerta aperta al mercato. La proposta sarà presentata all’assemblea della lega, che valuterà le modalità di distribuzione e le condizioni di vendita di questi diritti. La scelta interessa le partite trasmesse in chiaro durante il campionato di seconda divisione.

La Lega Serie B prepara una nuova offerta al mercato per assegnare i diritti non esclusivi della partita in chiaro del campionato. L'Assemblea della Lega Serie B riunita a Milano con la partecipazione di tutte le società ha definito le principali linee guida della stagione 20262027, confermando il format di campionato, rinnovando il Consiglio Direttivo e approvando nuove iniziative dedicate ai diritti audiovisivi, ai tifosi e alla. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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