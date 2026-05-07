Una manager sta lavorando per rendere ogni partita un evento speciale, grazie anche alla collaborazione con il rapper Drake e a un approccio incentrato sull'eccellenza. La sua idea è di unire sport e lifestyle, creando esperienze uniche. Nel frattempo, si nota un collegamento tra i paesaggi di Como, i grattacieli di Los Angeles e i canali di Venezia, che sembrano formare un filo invisibile tra luoghi diversi.

C ’è un filo invisibile che unisce le acque tranquille di Como, i grattacieli di Los Angeles e i canali di Venezia. A tenerlo tra le mani è Francesca Bodie, una manager che ha saputo trasformare il ritorno in Italia in una vera e propria rivoluzione culturale. Non è solo la nuova presidente del Venezia Calcio: è la prima donna a guidare il club in oltre un secolo di storia. Un conquista notevole in un mondo, quello del calcio, ancora fortemente legato a schemi maschili. Bodie, infatti, entra in scena non solo per gestire una squadra, ma per portare una visione che fonda business globale e un profondo rispetto per le sue radici. Chi è Marie-Louise Eta: la donna che ha appena fatto la storia del calcio europeo X Chi è Francesca Bodie, nuova presidente del Venezia Calcio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con il supporto del rapper Drake e una visione che punta all'eccellenza, la manager si prepara a trasformare ogni partita in un evento esclusivo tra sport e lifestyle.

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