Serie A onorerà Zanardi con un minuto di silenzio in ogni partita della 35ª giornata

Durante la 35ª giornata di Serie A, in tutte le partite sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del campionato, che hanno deciso di rendere omaggio all’ex pilota e atleta. Questo momento di raccoglimento si svolgerà prima dell’inizio delle partite, coinvolgendo tutte le squadre del massimo campionato italiano.

"> Tributo ad Alex Zanardi: la Serie A si ferma per onorare un campione. CERVIA, ITALIA – 21 SETTEMBRE: Alex Zanardi, icona dello sport paralimpico italiano, attraversa il traguardo dell’IRONMAN Italy il 21 settembre 2019 a Cervia, Italia. (Foto di Bryn LennonGetty Images per IRONMAN) Con grande tristezza, la FIGC ha annunciato che sarà osservato un minuto di silenzio prima di ogni partita della 35ª giornata di Serie A in omaggio al compianto Alex Zanardi, morto all’età di 59 anni. “È con profondo dolore che la famiglia comunica la morte di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente ieri sera, 1 maggio”, si legge nel comunicato diffuso dalla sua famiglia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie A onorerà Zanardi con un minuto di silenzio in ogni partita della 35ª giornata. Notizie correlate Zanardi sarà ricordato in tutti i campi di Serie A: la FIGC dispone un minuto di silenziodi Redazione Inter News 24Zanardi sarà ricordato in tutti i campi di Serie A: la FIGC dispone un minuto di silenzio. Leggi anche: Serie A, anticipi e posticipi 35ª giornata: la data di Inter-Parma, che può essere la partita scudetto Panoramica sull’argomento Si parla di: Mattarella onora il tennis italiano e ricorda l’eroe Zanardi al Quirinale. Morte Zanardi, disposto un minuto di silenzio prima delle partite di Serie AL'ex pilota e atleta paralimpico si è spento all'età di 59 anni: morte Zanardi, disposto un minuto di silenzio prima delle partite di Serie A ... calciohellas.it Addio a Zanardi: il tributo della Serie A e il cordoglio dei clubEcco l'iniziativa organizzata dalla Serie A per ricordare l'amato Alex Zanardi e il cordoglio da parte dei vari club ... laziopress.it