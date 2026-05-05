Serie A onorerà Zanardi con un minuto di silenzio in ogni partita della 35ª giornata

Da napolipiu.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 35ª giornata di Serie A, in tutte le partite sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del campionato, che hanno deciso di rendere omaggio all’ex pilota e atleta. Questo momento di raccoglimento si svolgerà prima dell’inizio delle partite, coinvolgendo tutte le squadre del massimo campionato italiano.

"> Tributo ad Alex Zanardi: la Serie A si ferma per onorare un campione. CERVIA, ITALIA – 21 SETTEMBRE: Alex Zanardi, icona dello sport paralimpico italiano, attraversa il traguardo dell’IRONMAN Italy il 21 settembre 2019 a Cervia, Italia. (Foto di Bryn LennonGetty Images per IRONMAN) Con grande tristezza, la FIGC ha annunciato che sarà osservato un minuto di silenzio prima di ogni partita della 35ª giornata di Serie A in omaggio al compianto Alex Zanardi, morto all’età di 59 anni. “È con profondo dolore che la famiglia comunica la morte di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente ieri sera, 1 maggio”, si legge nel comunicato diffuso dalla sua famiglia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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