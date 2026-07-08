Lorenzo Insigne ha completato le visite mediche e ha firmato un contratto con la Sampdoria per una stagione. L’attaccante, nato nel 1991, sarà il primo acquisto della squadra allenata da Bernardo Corradi. L’accordo prevede un contratto di un anno. La firma è avvenuta dopo le procedure mediche ufficiali. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore.

Visite mediche e firma sul contratto per Lorenzo Insigne, classe 1991, primo colpo di mercato della Sampdoria allenata da Bernardo Corradi. L'ex attaccante della nazionale, campione d'Europa nel 2021 e del Napoli, che nella seconda parte dello scorso campionato ha vestito la maglia del Pescara dove ha raccolto 13 presenze con 5 gol senza riuscire però ad evitare la retrocessione degli abruzzesi, è arrivato nella notte a Genova e questa mattina ha sostenuto le visite mediche di rito presso la Casa della Salute di Genova Quarto., Al termine ha raggiunto il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco per la firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria per una stagione con opzione per un ulteriore anno e per visionare le strutture che lo ospiteranno per il prossimo campionato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Serie B, Insigne alla Sampdoria: visite e firma per una stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lorenzo Insigne alla Sampdoria: visite mediche a Milano e firma per un anno con opzione di rinnovo

Notizie e thread social correlati

Insigne pronto a ripartire dalla Serie B, l’ex azzurro ormai è vicinissimo alla SampdoriaLorenzo Insigne si sta preparando a trasferirsi in Serie B, dove dovrebbe unirsi alla Sampdoria.

Leggi anche: Insigne, domani la firma con la Sampdoria: pronto un contratto annuale

Temi più discussi: Insigne, missione Sampdoria: il video dell'arrivo a Milano e i dettagli del contratto; Lorenzo Insigne sceglie di nuovo la strada dell’umiltà: giocherà ancora in Serie B; Insigne alla Sampdoria, trovato l’accordo per un contratto annuale; Insigne ancora in Serie B: firmerà con la Sampdoria.

Che delusione. Posso capire se lo chiamava una squadra di Serie A, ma in B alla Sampdoria anche no. Mi ha deluso #Insigne x.com

Insigne alla Sampdoria, visite e firma per una stagione(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Visite mediche e firma sul contratto per Lorenzo Insigne, classe 1991, primo colpo di mercato della Sampdoria allenata da Bernardo Corradi. L'ex attaccante della nazionale, c ... corrieredellosport.it

Lorenzo Insigne alla Sampdoria: visite mediche, i dettagli dell'accordoVisite mediche con la Sampdoria per Lorenzo Insigne (35). Archiviata la delusione per la retrocessione con il Pescara - dove il presidente Sebastiani sperava di convincerlo a restare anche dopo la dis ... corrieredellosport.it