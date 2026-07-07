Domani Lorenzo Insigne firmerà un contratto annuale con la Sampdoria. La firma segue le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e conferma il trasferimento del giocatore in Serie B. L’accordo è pronto, e l’attaccante sarà ufficialmente un nuovo membro del club. L’annuncio è atteso nelle prossime ore.

Dopo le indiscrezioni di tre giorni fa, ecco che arrivano le conferme: Lorenzo Insigne ripartirà dalla Sampdoria, in Serie B. Insigne-Sampdoria, ci siamo. Riporta Di Marzio: “ Lorenzo Insigne è pronto a ripartire dalla Sampdoria. L’ex Napoli è infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blucerchiato. Per il classe 1991 è pronto un contratto annuale, con opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Insigne torna così protagonista in Serie B dopo l’esperienza al Pescara nella seconda parte della scorsa stagione.” La stagione col Pescara. La stagione appena conclusa ha mostrato un Insigne in uno stato di forma tutto sommato buono, o almeno adatto alla Serie B. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insigne, domani la firma con la Sampdoria: pronto un contratto annuale

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