Basket | Amedeo Della Valle e William McDowell-White alla Openjobmetis Varese

La Openjobmetis Varese ha annunciato l’ingaggio di William McDowell-White, nazionale australiano. La squadra aveva già firmato Amedeo Della Valle, che aveva rinunciato a un trasferimento alla Maxima Roma. La società conferma così due nuovi acquisti nel roster. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o le date di inizio delle attività. La squadra prosegue così la campagna di rafforzamento per la prossima stagione.

Dopo il clamoroso arrivo di Amedeo Della Valle, che ieri ha firmato il nuovo contratto rinunciando ad andare alla Maxima Roma, la Openjobmetis Pallacanestro Varese ha ufficializzato l'ingaggio del nazionale australiano William McDowell-White. Playmaker classico di 196 centimetri, classe 1998, McDowell-White ha maturato una significativa esperienza europea giocando in Germania, prima con il Brose Bamberg e poi con l'Alba Berlino disputando anche l'Eurolega, per poi trasferirsi nella scorsa stagione in Francia, a Bourg, dove ha conquistato l'Eurocup. Nei giorni scorsi la Pallacanestro Openjobmetis Varese aveva confermato gli italiani Davide Alviti, Matteo Librizzi e Maximilian Ladurner, oltre al centro statunitense Nate Renfro, annunciando anche l'arrivo dell'ala Hunter Hale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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