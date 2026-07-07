Pallacanestro Varese dopo Amedeo Della Valle ecco William McDowell-White all' Openjobmetis

La Pallacanestro Varese ha annunciato l’ingaggio di William McDowell-White, rafforzando il roster dopo aver già ingaggiato Amedeo Della Valle. Si tratta di uno dei contratti più significativi per un giocatore italiano nella storia recente della squadra, che ha vissuto un decennio di successi nelle finali di Coppa Campioni. La firma di McDowell-White si inserisce in un mercato di trasferimenti volto a rilanciare la squadra nel campionato nazionale.

Il più importante ingaggio di un italiano della storia recente di Varese, quella iniziata dopo il magico decennio di finali di Coppa Campioni. La firma di Amedeo Della Valle con la Openjobmetis dice allora molto delle rinnovate ambizioni del club guidato da Luis Scola, che dopo avere sfiorato i playoff punta a cambiare passo con colpi come Della Valle e il solido playmaker William McDowell-White, nazionale australiano fresco di vittoria in Eurocup con la maglia dei francesi del Bourg-en-Bresse. Preso anche Hunter Hale, il mercato di Varese adesso si occuperà dei lunghi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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