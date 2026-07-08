Seriate coltelli sequestrati e un arresto per furto di energia elettrica nei controlli dei carabinieri
A Seriate, durante controlli dei carabinieri, sono stati sequestrati coltelli e una persona è stata arrestata per furto di energia elettrica. I controlli rientrano in un'operazione straordinaria avviata dopo una sparatoria avvenuta il 21 giugno, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, prevenire reati e migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti. Le operazioni sono state condotte in vari punti della città, con attenzione particolare alle aree considerate a rischio.
Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri a Seriate, nell'ambito del piano disposto dopo la sparatoria del 21 giugno per rafforzare la sicurezza urbana, prevenire i fenomeni di criminalità diffusa e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Nella serata di ieri i militari della Tenenza di Seriate, con il supporto della Sezione Radiomobile di Bergamo, di un'unità cinofila del Nucleo Cinofili di Orio al Serio e di un elicottero del 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno effettuato un servizio coordinato che ha interessato le principali arterie di collegamento, le aree commerciali, i luoghi di aggregazione e le zone ritenute più sensibili del centro cittadino. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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