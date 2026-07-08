seriate coltelli sequestrati e un arresto per furto di energia elettrica nei controlli dei carabinieri

Notizia in breve

A Seriate, durante controlli dei carabinieri, sono stati sequestrati coltelli e una persona è stata arrestata per furto di energia elettrica. I controlli rientrano in un'operazione straordinaria avviata dopo una sparatoria avvenuta il 21 giugno, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, prevenire reati e migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti. Le operazioni sono state condotte in vari punti della città, con attenzione particolare alle aree considerate a rischio.