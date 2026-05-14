Furto aggravato di energia elettrica | blitz dei carabinieri al campo nomadi

Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, i carabinieri hanno effettuato un intervento al campo nomadi di via San Zeno. Durante l’operazione, sono stati eseguiti controlli specifici per verificare eventuali irregolarità relative al furto di energia elettrica. Sono stati ispezionati diversi punti dell’area, e sono stati riscontrati elementi che hanno portato all’individuazione di pratiche illecite legate all’utilizzo di energia senza regolare contratto. L’intervento prosegue con ulteriori accertamenti.

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