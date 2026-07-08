Un laboratorio abusivo in una villetta ha trattato circa mille clienti con botulino e filler low cost, incassando oltre 500 mila euro in almeno due anni. La stanza era arredata con armadietti pieni di prodotti farmaceutici importati da Cina e Ucraina. La polizia ha sequestrato le attrezzature e i medicinali, scoprendo l’attività illegale. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze legali.

Una stanza in una villetta: è bastata quella, più armadietti pieni di prodotti farmaceutici acquistati in Cina e Ucraina, per crearsi una clientela di un migliaio di persone desiderose di rifarsi labbra e contorno occhi a basso prezzo, incassando così mezzo milione di euro in due anni (come minimo). Finché a guastare la festa sono arrivati i finanzieri, visto che erano abusive sia la chirurga plastica sia la sua attività. A creare la fitta clientela che arrivava anche da altre province era la pubblicità che lo studio di chirurgia estetica si faceva sui social network: il listino, che era stato affisso anche nell’ambulatorio, sbandierava prezzi stracciati: tra i 200 e i 300 euro per prestazioni come blefaroplastica, filler labbra, rinofiller e iniezioni di tossina botulinica. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Seriate, botulino e filler low cost in una villetta: scoperto studio abusivo con mille clienti e 500 mila euro di incassi

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