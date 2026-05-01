Viaggi low cost per l'estate 2026 | l'Algarve è la meta calda ideale una vacanza costa in media 500 euro

Per l’estate 2026, molti viaggiatori puntano all’Algarve, in Portogallo, come destinazione preferita. La regione si distingue per i paesaggi spettacolari e le acque trasparenti del mare. I costi medi di una vacanza si aggirano intorno ai 500 euro, considerando alloggi, pasti e attività. La zona è nota anche per le attività all’aperto e le spiagge ampie e soleggiate.

La meta turistica perfetta per l'estate 2026? L'Algarve, in Portogallo, che offre panorami mozzafiato, mare cristallino, esperienze avventurose e soprattutto un ottimo rapporto qualità-prezzo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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