Filler e botulino boom di trattamenti | in Italia 760 mila iniezioni nel 2024 Rivolgersi a esperti formati

Nel 2024 in Italia sono state effettuate circa 760 mila iniezioni di filler e botulino, rappresentando una delle pratiche più diffuse nel settore della dermatologia estetica. La domanda di questi trattamenti continua a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Gli esperti raccomandano di affidarsi a professionisti qualificati per garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi.

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