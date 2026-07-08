Un psicoterapeuta accusato di aver commesso atti sessuali su almeno due pazienti disabili si è costituito parte civile chiedendo una consulenza psicologica. Le vittime, pazienti minorenni, hanno presentato una richiesta di risarcimento danni. L'indagine riguarda presunte violenze avvenute presso una struttura sanitaria a Seregno. Il processo è in corso e il professionista ha deciso di chiedere assistenza psicologica.

Seregno (Monza Brianza), 8 Luglio 2026 - Vuole essere sottoposto a una consulenza psicologica lo psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due pazienti, che si sono costituiti parti civili per ottenere un risarcimento dei danni. Lo ha chiesto la difesa di Matteo S., 36 ann i, residente a Meda ma co n studio a Seregno, imputato di violenza sessuale aggravata. Il professionista, ancora detenuto in carcere dall'arresto avvenuto lo scorso gennaio, non si è presentato oggi all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Angela Colella dove ha scelto il processo con il rito abbreviato. L'uomo era stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato mentre violentava un paziente adolescente con problemi d i disabilità cognitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seregno, violenze sui piccoli pazienti disabili: ora lo psicoterapeuta a processo vuole aiuto psicologico

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