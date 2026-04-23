A Tavernerio, nel Como, tredici persone sono state denunciate e potrebbero essere processate per presunti maltrattamenti ai danni di bambini disabili. Le accuse riguardano episodi di botte e insulti che, secondo quanto ricostruito, si sarebbero verificati nel centro multiservizi della zona, con un periodo di tempo che copre almeno tre anni, a partire dal 2018. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento penale nei confronti degli coinvolti.

Tavernerio (Como) – Maltrattamenti che sarebbero avvenuti nell’arco di almeno tre anni, tra 2018 e 2021, all’interno del Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza Villa Santa Maria di Tavernerio, nei confronti di degenti, in alcuni casi anche bambini, ospiti della struttura, “affetti da patologie psichiche e fisiche altamente invalidanti quali autismo, ritardo mentale grave, quadriplegia congenita, epilessia, sordità, encefalopatia e altre”. Il procuratore capo di Como Massimo Astori, ha chiesto il rinvio a giudizio per 1 3 operatori in servizio all’epoca, incaricati di seguire i pazienti, alcuni bisognosi di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botte e insulti ai piccoli pazienti disabili. In 13 rischiano il processo per gli abusi al Centro Multiservizi di Tavernerio

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