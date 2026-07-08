I carabinieri hanno arrestato gli autori di un'aggressione avvenuta il 27 giugno a Sarezzo, in Valtrompia, durante la quale una persona è stata sequestrata e malmenata. L’indagine, condotta in pochi giorni, ha portato all’identificazione e all’arresto dei responsabili. La vittima è riuscita a fuggire durante la notte, dopo aver subito violenze e aver subito un sequestro.

I carabinieri sono arrivati a loro in pochi giorni grazie alle indagini serrate, che li hanno portati a scoprirli come autori dell’aggressione consumatasi lo scorso 27 giugno a Sarezzo, in Valtrompia. Nella mattinata di lunedì i militari di Gardone Val Trompia hanno arrestato un ventiduenne algerino e un ventottenne marocchino, considerati i presunti responsabili del raid. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, ha visto in azione anche le unità specializzate del Nucleo Cinofili di Orio al Serio. I militari hanno dato esecuzione a due decreti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia. L’inchiesta è iniziata subito dopo la denuncia della vittima, un cittadino italiano residente in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sequestrato e malmenato. Notte da incubo, riesce a fuggire. Aguzzini identificati e arrestati

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