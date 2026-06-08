Moncalieri tre auto saccheggiate da due ladri | arrestato un 53enne il complice riesce a fuggire

A Moncalieri due auto sono state saccheggiate da due ladri nella mattina del 7 giugno. Un uomo di 53 anni è stato arrestato, mentre il suo complice è riuscito a fuggire. I furti sono avvenuti in strada Mongina, dove i due hanno preso di mira tre veicoli parcheggiati. La polizia ha fermato uno dei sospettati poco dopo l’episodio. Le indagini sono ancora in corso per rintracciare il complice.

Uno arrestato, l’altro in fuga. Così, a Moncalieri, sono terminati i furti di due ladri che, poco dopo l’alba del 7 giugno, hanno rubato da tre auto parcheggiate in strada Mongina. L’uomo finito in manette è un autista di 53 anni, attualmente disoccupato. Dalle macchine, sono stati portati via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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