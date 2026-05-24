Controlli a Porta Nolana | 47 identificati e un veicolo sequestrato

Nella zona di Porta Nolana a Napoli, sono stati effettuati controlli straordinari di polizia. Durante l’operazione sono stati identificati 47 persone e sequestrato un veicolo. La polizia ha rafforzato i controlli nel quartiere, senza registrare altre irregolarità o arresti. L’intervento fa parte di un’azione programmata per monitorare l’area. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a eventuali sviluppi o motivazioni specifiche dell’operazione.

La questura di Napoli ha disposto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio nell'area di Porta Nolana, nel cuore della città. L'operazione, svoltasi giovedì 23 maggio 2026, ha coinvolto agenti del commissariato Vicaria-Mercato, con il supporto del Reparto prevenzione crimine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, controlli della Polizia a Porta Capuana e Porta NolanaNella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana a Napoli.

Allarme sicurezza, deciso un presidio fisso delle forze dell'ordine a Porta Capuana e Porta NolanaNel pomeriggio si è svolta a Napoli una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto.

Temi più discussi: Controlli a Porta Nolana e zone limitrofe. - Polizia di Stato; Napoli, controlli della polizia a Porta Nolana: uno su tre ha precedenti; Controlli a Porta Nolana: identificate 70 persone, sequestrati due veicoli; Napoli, controlli a Porta Capuana e Porta Nolana: identificate 99 persone e verifiche sui veicoli.

Controlli a tappeto della Polizia di Stato in Campania. da Porta Capuana a Porta Nolana passando per Secondigliano e Casandrio fino a San Giovanni a Teduccio e Barra positanonews.it/2026/05/contro… #PoliziadiStato #Campania #Sicurezza #Controlli #N x.com

Blitz a Porta Nolana: pioggia di controlli e fermiNapoli - Nuova stretta delle forze dell’ordine nel cuore del mercato. Ieri la Questura ha coordinato un servizio straordinario nell’area di Porta Nolana, con ... cronachedellacampania.it

Controlli a Porta Nolana della poliziaAncora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana finalizzato alla prevenzione e ... napolivillage.com