Rami d’Ora riprende il suo cammino con una serie di escursioni e di performance. La VI edizione della rassegna di arti performative, promossa dal collettivo Laagam, riprende sabato 11 con il primo appuntamento di Sentieri Danzanti: quattro escursioni (due serali e due diurne) realizzate in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi, condotte dalla guida escursionistica Giorgio Tanzi insieme alla danzatrice Erica Meucci che condurrà, durante il cammino, pratiche di ascolto e movimento. All’arrivo è in programma una performance in quota. Sabato la meta sarà Il Rifugino, posto nel comune di Ponte in Valtellina a 1.860 metri di altezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sentieri Danzanti. L’escursione in quota si arricchisce d’arte

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