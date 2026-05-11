Escursione - Sentieri d' alta Lessinia | boschi silenzi e grandi panorami
Un pomeriggio nella regione dell’alta Lessinia permette di immergersi in un paesaggio fatto di boschi, spazi silenziosi e ampi panorami. I sentieri della zona sono frequentati da escursionisti che cercano di rallentare il ritmo, respirando profondamente e godendo della tranquillità che solo la natura può offrire. La zona si estende su percorsi che attraversano aree verdi e punti di vista elevati, ideali per chi desidera staccare dalla quotidianità.
Un pomeriggio per rallentare, respirare profondamente e lasciarsi avvolgere dalla natura più autentica della Lessinia. Cammineremo tra boschi silenziosi, ampi pascoli d’altura e sentieri immersi nella tranquillità della montagna, attraversando alcuni degli scorci più suggestivi del territorio di.🔗 Leggi su Veronasera.it
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