Escursione - Sui sentieri dell’alta Lessinia | tra storia fauna e piante selvatiche
Un’escursione sui sentieri dell’alta Lessinia permette di scoprire paesaggi caratterizzati da storia, fauna e piante selvatiche. L’attività invita a camminare lentamente, respirando profondamente e immergendosi nella natura. La zona offre un patrimonio naturalistico e storico ben conservato, con percorsi che attraversano ambienti diversi e ricchi di biodiversità. L’escursione si svolge in un’area di montagna che presenta varietà di specie vegetali e animali tipiche di questa regione.
Un'escursione per rallentare, respirare profondamente e lasciarsi avvolgere dalla natura più autentica della Lessinia. «Cammineremo tra boschi silenziosi, ampi pascoli d’altura e sentieri immersi nella tranquillità della montagna, attraversando alcuni degli scorci più suggestivi del territorio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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