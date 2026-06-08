Escursione - Sui sentieri dell’alta Lessinia | tra storia fauna e piante selvatiche

Notizia in breve

Un’escursione sui sentieri dell’alta Lessinia permette di scoprire paesaggi caratterizzati da storia, fauna e piante selvatiche. L’attività invita a camminare lentamente, respirando profondamente e immergendosi nella natura. La zona offre un patrimonio naturalistico e storico ben conservato, con percorsi che attraversano ambienti diversi e ricchi di biodiversità. L’escursione si svolge in un’area di montagna che presenta varietà di specie vegetali e animali tipiche di questa regione.