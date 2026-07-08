Sei Toscana ha donato buoni pasto al Banco alimentare per sostenere persone in difficoltà. L'azienda ha sottolineato che il supporto alle comunità non rappresenta solo un gesto formale, ma un impegno concreto legato alla propria missione di cura del territorio.

"Per un’azienda come Sei Toscana, che fa della cura del territorio la propria missione, rivolgere lo sguardo ai bisogni, esigenze e fragilità delle comunità che serve non è un atto formale, ma una necessità sostanziale". Così il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini, a margine dell’incontro con il vicepresidente del Banco Alimentare della Toscana, Alfio Angeli, che è stato l’occasione per consegnare al Banco Alimentare i buoni pasto da utilizzare per sostenere le persone e le famiglie del territorio servito da Sei Toscana. L’Azienda ha così rinnovato il proprio sostegno al Banco, confermando anche quest’anno la scelta di donare i buoni pasto, che saranno distribuiti alle strutture caritative convenzionate e che operano nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena e nella Val di Cornia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei Toscana al fianco del Banco alimentare. Buoni pasto per sostenere chi ha bisogno

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