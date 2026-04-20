Vittoria Nursind contro l’Asp | Buoni pasto per turni oltre le sei ore principio confermato in tribunale
Un nuovo pronunciamento in tribunale rafforza i diritti del personale sanitario riguardo ai buoni pasto durante i turni di lavoro. La sentenza conferma che i lavoratori con turni superiori alle sei ore devono ricevere tali benefici, rafforzando una posizione già sostenuta in precedenza. La decisione si inserisce in un quadro di tutele contrattuali che riguarda i diritti dei dipendenti in ambito sanitario.
Nuovo pronunciamento giudiziario a favore del personale sanitario sul fronte dei diritti contrattuali legati ai turni di lavoro. A ottenere una significativa vittoria è il sindacato Nursind di Messina, che ha visto riconosciuto in sede giudiziaria il diritto dei lavoratori al buono pasto per le.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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