McDonald’s si unisce al Banco Alimentare della Daunia | 50 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

La sesta edizione di ‘Sempre aperti a donare’ si svolge nella provincia di Foggia, coinvolgendo McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e il Banco Alimentare della Daunia. Ogni settimana vengono distribuiti circa 50 pasti caldi a persone in difficoltà. L’iniziativa prevede anche momenti di condivisione e supporto, offrendo non solo cibo ma anche una vicinanza concreta a chi ha bisogno.

La sesta edizione di ‘Sempre aperti a donare’ arriva in provincia di Foggia, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Daunia donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. Nelle ultime settimane, sono 50 i pasti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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