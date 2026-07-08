sei intitolazioni di vie e piazze da don nello ed ettore pacini alla moglie del giudice falcone

La giunta comunale ha approvato sei nuove intitolazioni di vie e piazze, proposte dalla commissione toponomastica. Tra le strade dedicate figurano nomi come don Nello, Ettore Pacini e la moglie di un giudice noto. Le richieste saranno ora inviate alla prefettura per ottenere il nulla osta. La decisione riguarda proposte di intitolazioni di spazi pubblici attraverso una delibera approvata recentemente.

Con una delibera, la giunta Mantellassi ha approvato le nuove intitolazioni proposte dalla commissione toponomastica del Comune, con le richieste che saranno inviate alla prefettura per il via libera. Allo spazio verde tra via Giuseppe Giusti e via Lando Conti, sarà dato il nome di “ Giardino Don Nello Pecchioli - Parroco di San Giovanni Evangelista dal 1961 al 1993“. Il parroco fu il promotore dell’attuale chiesa di San Giovanni Evangelista, dei locali parrocchiali e il fondatore del Teatro Shalom, che nel 2024 ha compiuto 50 anni. Durante il suo sacerdozio arriverà a 5mila parrocchiani, fino al 1993, anno della sua scomparsa. La strada che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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