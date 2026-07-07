Dal parroco al partigiano alla vittima di mafia | sei nuove intitolazioni per Empoli
Il 7 luglio 2026, la Commissione Toponomastica del Comune di Empoli ha proposto sei nuove intitolazioni di strade. La giunta comunale ha approvato le proposte con una delibera. Tra le intitolazioni ci sono un parroco, un partigiano e una vittima di mafia. Le modifiche riguardano vie e piazze del territorio comunale. La delibera è stata ufficialmente adottata senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.
Empoli, 7 luglio 2026 – Nuove intitolazioni sono state proposte dalla Commissione Toponomastica del Comune di Empoli e la giunta comunale le ha approvate con delibera n. 138 del 24 giugno scorso. Queste richieste saranno inviate alla Prefettura di Firenze per avere l'autorizzazione come da norma di legge. A introdurre le nuove denominazioni è il sindaco Alessio Mantellassi: "Le storie dietro a queste richieste di intitolazioni – spiega il primo cittadino - parlano di personaggi locali che hanno fatto la storia di Empoli, come don Nello Pecchioli, parroco per oltre 30 anni della chiesa di San Giovanni Evangelista, o il partigiano ed ex consigliere comunale Ettore Pacini, f igura simbolo di Casenuove, o ancora Niccola Senesi, indimenticato presidente del Monterappoli calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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