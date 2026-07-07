Dal parroco al partigiano alla vittima di mafia | sei nuove intitolazioni per Empoli

Notizia in breve

Il 7 luglio 2026, la Commissione Toponomastica del Comune di Empoli ha proposto sei nuove intitolazioni di strade. La giunta comunale ha approvato le proposte con una delibera. Tra le intitolazioni ci sono un parroco, un partigiano e una vittima di mafia. Le modifiche riguardano vie e piazze del territorio comunale. La delibera è stata ufficialmente adottata senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.