Due escursionisti, un uomo e una donna, sono rimasti sei giorni nelle Dolomiti Friulane dopo aver deciso di fermarsi quando il percorso è diventato impraticabile. Durante il periodo di isolamento, hanno sopperito alla mancanza di cibo bevendo acqua da un torrente. La loro sopravvivenza è stata possibile grazie a questa scelta e all’assenza di altri interventi esterni. La vicenda si è conclusa con il loro salvataggio.

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi sono sopravvissuti sei giorni sulle Dolomiti Friulane grazie a una scelta decisiva: fermarsi quando il sentiero è diventato impraticabile. Riparati vicino ai ruderi di una casera e con un torrente da cui bere, i due coniugi hanno atteso i soccorsi fino al ritrovamento avvenuto all'alba del 7 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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She was forced down the mountain to survive—she chose her fated man: she would have him.

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