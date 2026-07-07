Un uomo e una donna sono stati trovati sul Col Cadorin, nelle Dolomiti, dopo essere scomparsi cinque giorni fa. Sono stati individuati a circa 1700 metri di quota, in seguito a lunghe operazioni di ricerca. La coppia, che si trovava in escursione, era dispersa nelle montagne da diversi giorni. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore e si sono concluse con il loro ritrovamento.

CLAUT (PORDENONE) - Dopo ore di ricerche e di apprensione i due escursionisti sono stati ritrovati sul Col Cadorin ad una quota di circa 1700 metri. I due coniugi, il 41enne e la 38enne di Osimo (Ancona), non hanno problemi sanitari ma sono stremati e sono stati recuperati in elicottero e portati al Rifugio Pordenone dove avevano lasciato la macchina e dove sono stati accolti dalle squadre del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Stando a una prima ricostruzione, marito e moglie erano fermi nello stesso punto sul sentiero Marini da 4 giorni. Il salvataggio L’elicottero B3 in servizio ricerca con i soccorritori del Veneto li ha avvistati ed ha poi sbarcato sul posto una squadra di tre tecnici del Soccorso Alpino del Veneto che era a bordo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marito e moglie ritrovati sul Col Cadorin dopo ore di ricerche: i due escursionisti erano dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni

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