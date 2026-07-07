Sono stati trovati vivi e stanno bene i due escursionisti scomparsi da cinque giorni nelle Dolomiti. I due, rispettivamente di 38 e 42 anni, erano dispersi sugli Spalti di Toro, dopo che non avevano più inviato messaggi o chiamate da mercoledì. La loro scomparsa aveva generato preoccupazione tra familiari e amici. Ora sono stati individuati e sono tornati a casa senza conseguenze.

Sono stati ritrovati e stanno bene i due escursionisti di Osimo (Ancona), Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi dei quali non si aveva più notizia da mercoledì, da quando non c'era stato più alcun contatto telefonico da parte di familiari e amici, mentre la coppa, lei 38 anni, lui 42, si trovava sugli Spalti di Toro a camminare. Per quasi sei giorni la coppia è stata cercata fra i monti del Friuli e del Veneto. Ieri lunedì 6 luglio, scattato l'allarme una volta che non si erano presentati a lavoro, la loro macchina era stata rinvenuta ancora parcheggiata al Rifugio Pordenone ed erano partite le ricerche sia sulle montagne venete, che su quelle del Friuli Venezia Giulia, con l'impiego di mezzi e uomini di Soccorso alpino - Centro Cadore e Valcellina - Guardia di finanza, Vigili del fuoco e diversi elicotteri. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, marito e moglie ritrovati vivi: i due escursionisti erano dispersi da 5 giorni sulle Dolomiti

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Marito e moglie dispersi. Il trekking, poi telefoni irraggiungibili. Paura per Davide e Chiara

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