Sei giorni senza cibo bevendo da un torrente | così si sono salvati i due escursionisti marito e moglie sulle Dolomiti

Due escursionisti sono sopravvissuti sei giorni nelle Dolomiti Friulane, alimentandosi con acqua di torrente. Dopo aver deciso di interrompere l’itinerario quando il percorso è diventato impraticabile, si sono fermati e hanno aspettato i soccorsi. La coppia, composta da un uomo e una donna, è stata trovata in buone condizioni. La loro salvezza è attribuita alla scelta di smettere di camminare e di rimanere sul posto.

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi sono sopravvissuti sei giorni sulle Dolomiti Friulane grazie a una scelta decisiva: fermarsi quando il sentiero è diventato impraticabile. Riparati vicino ai ruderi di una casera e con un torrente da cui bere, i due coniugi hanno atteso i soccorsi fino al ritrovamento avvenuto all'alba del 7 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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