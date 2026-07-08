Se Demi Moore non fosse sempre vicina a Bruce Willis nella malattia non saprei cosa fare | la confessione di Emma Heming l’attuale moglie dell’attore

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emma Heming ha dichiarato che, senza la presenza costante di Demi Moore vicino a Bruce Willis durante la malattia, non saprebbe come affrontare la situazione. La moglie attuale dell’attore ha sottolineato il ruolo di Moore, che si è mostrata molto vicina all’ex marito malato. Heming ha espresso il suo apprezzamento per il supporto di Moore, senza fare ulteriori commenti.

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Se Demi Moore non fosse sempre vicina e presente all’ex marito malato Bruce Willis, Emma Heming – l’attuale moglie dell’attore – “senza di lei non saprebbe cosa fare”. L’aggiornamento odierno di una delle narrazioni più lette sui social a livello mondiale offre il sussurro di una voce di corridoio pubblicata dal National Examiner. Sebbene la Moore sia tornata a girare film “ praticamente a tempo pieno ”, afferma la fonte anonima vicina all’entourage Willis, la 63enne star di Substance trova ancora il tempo per stare vicino alla coppia Heming-Willis nella loro battaglia contro la demenza frontotemporale che ha colpito il protagonista di Pulp Fiction. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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