Demi Moore ha sostenuto Bruce Willis, che sta affrontando la demenza frontotemporale, rinunciando a diversi impegni. La relazione tra Moore ed Emma Heming, compagna di Willis, si è rafforzata durante questa fase. La notizia è stata diffusa attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi delle rinunce o sulla condizione di Willis.

Il legame tra Demi Moore ed Emma Heming si conferma più solido che mai di fronte alla difficile battaglia di Bruce Willis contro la demenza frontotemporale. Secondo le ultime indiscrezioni, la star di Soldato Jane e The Substance ha messo al primo posto il benessere dell'ex marito, arrivando a riorganizzare la sua fitta agenda lavorativa pur di restargli vicino. Per Emma (con cui Bruce è sposato dal 2009 dopo il divorzio nel 2000 dalla Moore), la presenza di Demi a Los Angeles rappresenta una vera e propria "coperta di sicurezza": sapere di poter contare sull'attrice in qualsiasi momento, senza dover affrontare il peso della gestione quotidiana in totale solitudine, è un conforto immenso per l'attuale moglie del divo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Demi Moore al fianco di Bruce Willis nella malattia: "Ha rinunciato a molti impegni"

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Demi Moore toma el control de la vida de Bruce Willis: ¿acto de amor o exceso de control

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