Rumer, figlia dell’attore e di Demi Moore, ha condiviso che la malattia ha portato al padre una dolcezza insolita, diversa dal suo carattere abituale. La donna ha spiegato che, secondo quanto riferito dalla moglie dell’attore, quest’ultimo non sarebbe ancora consapevole della propria demenza. La moglie ha anche affermato che questa mancanza di consapevolezza la rende molto felice, aggiungendo che il marito non avrebbe mai compreso questa condizione.

Bruce Willis non sarebbe consapevole della propria demenza. A raccontarlo ai fan era stata la moglie Emma Heming durante il podcast Conversations with Cam: “Non l’ha mai capito, e sono davvero felice di questo. Riesce ancora a connettersi con me”. Ora a parlare dell’attore è la figlia Rumer Willis, nata dal matrimonio con Demi Moore, in un’intervista al podcast The Inside Edit. “Sono così grata di poter andare da lui, di poterlo vedere. Anche se ora è diverso, provo una gratitudine enorme”, racconta. Poi aggiunge: “Ha una dolcezza particolare. È sempre stato un uomo molto macho, ma oggi c’è una fragilità, anche se forse non è la parola giusta, una tenerezza che magari, essendo Bruce Willis, non gli sarebbe mai stata concessa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La malattia ha dato a mio papà Bruce Willis una dolcezza particolare. È sempre stato molto macho, non gli sarebbe stata concessa questa tenerezza”: parla Rumer, figlia dell’attore e Demi Moore

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