Scuole materne paritarie | firmato il nuovo contratto 2026 27 con aumenti

Martedì 7 luglio, a Roma, è stato firmato il nuovo contratto per le scuole materne paritarie per il biennio 2026-2027. L’accordo riguarda gli istituti aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne, prevedendo aumenti salariali e nuove condizioni contrattuali. La firma segna l’avvio di un aggiornamento delle condizioni di lavoro e retribuzione per il personale delle scuole coinvolte.

Le scuole materne paritarie hanno un nuovo contratto. Martedì 7 luglio, a Roma, è stato firmato l'accordo per il biennio 2026-2027 che interessa gli istituti aderenti alla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. Coinvolge circa 40mila persone tra docenti, educatori e personale Ata. Prevede aumenti in busta paga, strumenti di welfare e una nuova assistenza sanitaria integrativa.Gli aumenti previsti per docenti ed educatoriIl rinnovo del contratto collettivo nazionale porta in busta paga una crescita graduale. Per i docenti sono previsti 40 euro in più a partire da settembre 2026 e altri 40 euro da settembre 2027. In totale, quindi, l'aumento arriva a 80 euro al termine del biennio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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