Scuole paritarie cattoliche AGIDAE aumenti fino a 22,19 euro | firmato il biennio economico 2026 27
Martedì 19 maggio 2026, presso la sede nazionale dell’AGIDAE a Roma, è stato firmato il verbale di accordo riguardante il secondo biennio economico del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 202427. L’intesa riguarda le scuole paritarie cattoliche e gli istituti educativi non statali associati. Tra le misure previste, sono stati confermati aumenti salariali fino a 22,19 euro, validi per il biennio 202627. La firma ha coinvolto rappresentanti dell’associazione e delle parti sindacali.
Martedì 19 maggio 2026, presso la sede nazionale dell’AGIDAE a Roma, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il secondo biennio economico del CCNL AGIDAE Scuola 202427, applicato nelle scuole paritarie cattoliche e negli istituti educativi non statali aderenti all’associazione. L'articolo Scuole paritarie cattoliche AGIDAE, aumenti fino a 22,19 euro: firmato il biennio economico 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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