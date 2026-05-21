Scuole paritarie cattoliche AGIDAE aumenti fino a 22,19 euro | firmato il biennio economico 2026 27

Martedì 19 maggio 2026, presso la sede nazionale dell’AGIDAE a Roma, è stato firmato il verbale di accordo riguardante il secondo biennio economico del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 202427. L’intesa riguarda le scuole paritarie cattoliche e gli istituti educativi non statali associati. Tra le misure previste, sono stati confermati aumenti salariali fino a 22,19 euro, validi per il biennio 202627. La firma ha coinvolto rappresentanti dell’associazione e delle parti sindacali.

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